Минский суд назначил волонтеру штаба Бабарико два года ограничения свободы

Отмечается, что приговор будет обжалован.

Минский суд назначил волонтеру штаба незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико Левону Халатряну два года ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа.

Об этом сообщает телеграм-канал Бабарико.

Нашего волонтера отпустили в зале суда под "подписку о невыезде. цитата из телеграм-канала Бабарико

Отмечается, что приговор будет обжалован.

Халатряна обвиняли в призывах к перекрытию дороги по улицам Богдановича - Машерова и Куйбышева - Машерова в Минске.

Ранее суд в Минске назначил журналисткам "Белсата" по два года лишения свободы.