Минский суд назначил волонтеру штаба Бабарико два года ограничения свободы

Минский суд назначил волонтеру штаба незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико Левону Халатряну два года ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа.
Об этом сообщает телеграм-канал Бабарико.
Нашего волонтера отпустили в зале суда под "подписку о невыезде.
цитата из телеграм-канала Бабарико
Отмечается, что приговор будет обжалован.
Халатряна обвиняли в призывах к перекрытию дороги по улицам Богдановича - Машерова и Куйбышева - Машерова в Минске.
Ранее суд в Минске назначил журналисткам "Белсата" по два года лишения свободы.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все