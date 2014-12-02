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Минский суд назначил волонтеру штаба Бабарико два года ограничения свободы
Сегодня, 11:46
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matveyvn

Минский суд назначил волонтеру штаба Бабарико два года ограничения свободы

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Отмечается, что приговор будет обжалован.

Минский суд назначил волонтеру штаба незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико Левону Халатряну два года ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа.

Об этом сообщает телеграм-канал Бабарико.

Нашего волонтера отпустили в зале суда под "подписку о невыезде.

цитата из телеграм-канала Бабарико

Отмечается, что приговор будет обжалован.

Халатряна обвиняли в призывах к перекрытию дороги по улицам Богдановича - Машерова и Куйбышева - Машерова в Минске.

Ранее суд в Минске назначил журналисткам "Белсата" по два года лишения свободы.

Теги: белоруссия, протесты в белоруссии, суд
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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