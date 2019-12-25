Суд в Минске назначил журналисткам "Белсата" по два года лишения свободы

Девушки вели прямую трансляцию разгона силовиками мирной протестной акции в одном из минских дворов 15 ноября 2020 года.

Суд в Минске назначил журналисткам "Белсата" Екатерине Бахваловой и Дарье Чульцовой по два года лишения свободы в колонии общего режима. Об этом рассказали в Белорусской ассоциации журналистов.

Девушки вели прямую трансляцию разгона силовиками мирной протестной акции в одном из минских дворов 15 ноября 2020 года.

Следствие квалифицировало их действия как "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них".

Ранее Верховный суд в Минске оставил под стражей экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико.

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