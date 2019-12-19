Верховный суд в Минске оставил под стражей экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико

Адвокат Пыльченко заявил, что подсудимый не намерен скрываться.

Верховный суд в Минске оставил под стражей экс-главу Белгазпромбанка и незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико. Его защита просила суд сменить меру пресечения на более мягкую, чем содержание под стражей.

Оснований для изменения меры пресечения не имеется. Игорь Любовицкий, председательствующий на процессе судья

Судебная коллегия посчитала, что в случае смягчения меры пресечения Бабарико может скрыться от следствия, "учитывая характер предъявленного обвинения и личность обвиняемого".

Адвокат Бабарико Евгений Пыльченко заявил, что подсудимый не намерен скрываться. Он подчеркнул, что за бывшего главу Белгазпромбанка поручились известные в Белоруссии люди. Среди них, например, Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич.

Ранее Лукашенко заявил, что в республике нет политзаключенных.

Видео: Telegram / РИА Новости