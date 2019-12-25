Александр Лукашенко заявил, что в республике нет политзаключенных. Об этом он рассказал на Всебелорусском народном собрании.
Один из или одна из выступающих здесь заявила о том, что надо провести политическую амнистию. - Александр Лукашенко
По его словам, в уголовном кодексе Белоруссии нет ни одной политической статьи, поэтому в республике нет осуждённых по ним.
Лукашенко категорически опроверг наличие в республике политических заключённых.
Ранее Лукашенко призвал оппонентов не спешить в президентское кресло.
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