По его словам, в уголовном кодексе Белоруссии нет ни одной политической статьи.

Александр Лукашенко заявил, что в республике нет политзаключенных. Об этом он рассказал на Всебелорусском народном собрании.

Один из или одна из выступающих здесь заявила о том, что надо провести политическую амнистию. - Александр Лукашенко

По его словам, в уголовном кодексе Белоруссии нет ни одной политической статьи, поэтому в республике нет осуждённых по ним.

Лукашенко категорически опроверг наличие в республике политических заключённых.

Ранее Лукашенко призвал оппонентов не спешить в президентское кресло.