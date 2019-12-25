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Лукашенко заявил, что в республике нет политзаключенных
Сегодня, 14:45
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matveyvn

Лукашенко заявил, что в республике нет политзаключенных

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По его словам, в уголовном кодексе Белоруссии нет ни одной политической статьи.

Александр Лукашенко заявил, что в республике нет политзаключенных. Об этом он рассказал на Всебелорусском народном собрании. 

Один из или одна из выступающих здесь заявила о том, что надо провести политическую амнистию. - Александр Лукашенко

По его словам, в уголовном кодексе Белоруссии нет ни одной политической статьи, поэтому в республике нет осуждённых по ним.

Лукашенко категорически опроверг наличие в республике политических заключённых.

Ранее Лукашенко призвал оппонентов не спешить в президентское кресло.

Теги: белоруссия, лукашенко, политзаключенные
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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