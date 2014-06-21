Лукашенко призвал оппонентов не спешить в президентское кресло

Политик напомнил, что президент - не царь.

Александр Лукашенко призвал оппонентов, которые планируют занять высший государственный пост, не спешить в президентское кресло. Об этом президент республики сообщил в рамках второго дня шестого Всебелорусского народного собрания. Политик напомнил, что президентство не равнозначно царствованию.

Один президент, и его свергают сегодня тысячи человек, готовые сесть в это кресло, не понимая того, что президентское кресло и президент в Беларуси - это не царь. И это не царствование: сел и сижу, и благо на тебя сыпется. Кто-то и так проводит свою президентскую жизнь Александр Лукашенко, президент Белоруссии

По мнению политика, если человек решил посвятить себя политике, то обязан понимать ее законы, "тесноту" с точки зрения конкуренции. Он добавил, что каждый имеет право на собственную точку зрения. Он поклялся своими детьми в том, что не боится ничьей точки зрения и готов будет дискутировать с оппонентами.

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