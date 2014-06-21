Лукашенко призвал оппонентов не спешить в президентское кресло

Александр Лукашенко призвал оппонентов, которые планируют занять высший государственный пост, не спешить в президентское кресло. Об этом президент республики сообщил в рамках второго дня шестого Всебелорусского народного собрания. Политик напомнил, что президентство не равнозначно царствованию.
Один президент, и его свергают сегодня тысячи человек, готовые сесть в это кресло, не понимая того, что президентское кресло и президент в Беларуси - это не царь. И это не царствование: сел и сижу, и благо на тебя сыпется. Кто-то и так проводит свою президентскую жизнь
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
По мнению политика, если человек решил посвятить себя политике, то обязан понимать ее законы, "тесноту" с точки зрения конкуренции. Он добавил, что каждый имеет право на собственную точку зрения. Он поклялся своими детьми в том, что не боится ничьей точки зрения и готов будет дискутировать с оппонентами.
В Белоруссии анонсировали глобальный план развития инфраструктуры страны.
Видео: YT / АТН: новости Беларуси и мира
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все