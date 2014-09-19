В Белоруссии анонсировали глобальный план развития инфраструктуры страны

На проект будет выделено 10,9 млрд долларов.

В Минске анонсировали глобальный план развития инфраструктуры страны. Об этом на шестом Всебелорусском народном собрании заявил глава правительства Роман Головченко. По данным чиновника, реализация программы потребует финансирования в размере 10,9 млрд долларов более 28 млрд белорусских рублей).

Для содействия развертыванию инвестиционного цикла формируется комплексный документ – национальный инфраструктурный план Беларуси. Впервые мы собрали в один кулак всю потребность в инфраструктуре на пятилетие Роман Головченко, премьер-министр Белоруссии

В план кабмин включил около тысячи социальных объектов, источники финансирования уже определены. По сведениям от Головченко, экспортная стратегия республики имеет две задачи. Первой является создание конкурентоспособной продукции, а второй - получения доступа к внешним рынкам. За счет расширения финансирования экспортных банков и страховщиков Минск может получить выручку более 50 млрд долларов к 2025 году. Премьер-министр подчеркнул важность кооперации с союзниками по ЕАЭС, Союзному государству и укрепления внешнеэкономических связей с партнерами.

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Видео: YouTube / CTVBY