Премьер Белоруссии заявил, что отношения с РФ развиваются конструктивно и плодотворно

Роман Головченко встретился с послом РФ Дмитрием Мезенцевым.

Премьер-министр Белоруссии заявил, что отношения с РФ развиваются конструктивно и плодотворно в различных областях. Об этом журналистам после встречи с российским послом в Минске Дмитрием Мезенцевым рассказал Роман Головченко.

Новый год только начался. А в предыдущем году белорусско-российские отношения развивались конструктивно и плодотворно. Впервые за многие годы мы вошли в новый год с решенными вопросами в топливно-энергетической сфере, достигли всех договоренностей

Роман Головченко, глава правительства Белоруссии

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