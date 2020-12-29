Премьер Белоруссии заявил, что отношения с РФ развиваются конструктивно и плодотворно

Премьер-министр Белоруссии заявил, что отношения с РФ развиваются конструктивно и плодотворно в различных областях. Об этом журналистам после встречи с российским послом в Минске Дмитрием Мезенцевым рассказал Роман Головченко.
Новый год только начался. А в предыдущем году белорусско-российские отношения развивались конструктивно и плодотворно. Впервые за многие годы мы вошли в новый год с решенными вопросами в топливно-энергетической сфере, достигли всех договоренностей
Роман Головченко, глава правительства Белоруссии
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Фото: Pixabay.com
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