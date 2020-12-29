Оппозиционный политик пообщалась с послами ЕС при ОБСЕ.

Светлана Тихановская заявила, что ей нужна помощь ОБСЕ для приезда в Белоруссию. Об этом оппозиционный политик рассказала на онлайн-встрече с послами Евросоюза. Она призвала международное сообщество к тому, чтобы оно организовало безопасное возвращение оппозиционного кандидата на пост главы республики на родину.

Вместе с международным сообществом я бы хотела найти возможности безопасно вернуться в Беларусь. Поскольку против меня возбудили два уголовных дела с межгосударственным розыском, это должны быть специальные гарантии моего возвращения Светлана Тихановская, белорусский политик

Напомним, что Светлана Тихановская выехала после проведения стране президентских выборов в Литву. В это время в Минске был сформирован координационный совет по транзиту власти от администрации Александра Лукашенко. тихановская, как и члены президиума КС, стали фигурантами уголовного дела. В том числе их обвиняют в создании экстремистского формирования, целью которого является захват власти неконституционным путем. Тихановская объявлена в международный розыск в Белоруссии и России.

МИД Литвы заявил о готовности переименовать Белоруссию.

Фото: ТГ/Пул Первой