МИД Литвы заявил о готовности переименовать Белоруссию

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал условие для переименования Белоруссии. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на опубликованное сообщение ведомства.
С таким предложением обратилась лидер белорусской оппозиции и экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская, которая с августа 2020 года находится в Литве. В ее письме отмечается, что Вильнюс "выразил бы уважение суверенитету соседней страны", пересмотрев название Белоруссии. Ландсбергис отметил, что готов рассмотреть этот вопрос, если власти страны "выразят такое пожелание".
Отметим, что в настоящее время принятое в литовском языке название страны выглядит так: Baltarusija. Baltas в переводе с литовского означает "белый", Rusija - "Россия".
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Фото: Pixabay.com
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