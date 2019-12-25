В Литве знали об атаке украинских дронов на Петербург

В балтийской стране из-за этого была объявлена воздушная тревога.

Санкт-Петербург и Ленинградская область 18 октября пережили одну из самых масштабных атак беспилотников ВСУ. Минобороны Литвы знало об атаке украинских дронов на Северную столицу, сообщило местное СМИ 15min.

Министр обороны страны Робертас Каунас заявил, что один из беспилотных летательных аппаратов пролетел через литовское воздушное пространство, так как часть направленных Украиной дронов сбили с курса.

Кроме того, что в Литве из-за этого объявляли воздушную тревогу. В связи с этим в воздух с авиабазы Зокняй поднимали истребители НАТО.

Российские военные эксперты неоднакратно заявляли, что ВСУ запускают дроны в сторону Петербурга и Ленинградской области из Эстонии. Такие действия против России Севератлантического альянса устраивает для нагнетания обстановки.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)