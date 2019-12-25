Советник президента Литвы Матуленис призвал не раздражать Россию

Дейвидас Матуленис указал на то, что не стоит нагнетать отношения с соседним государством.

Официальные власти из Вильнюса должны сосредоточиться на внутренней политике, а не провоцировать Россию. Такое мнение высказал советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матуленис в интервью для местного информационного агентства ELTA.

Мы определенно не будем намеренно провоцировать или раздражать Россию. Дейвидас Матуленис, советник главы Литвы

Иностранный специалист заметил, что агрессивная риторика со стороны прибалтийских властей может привести к эскалации напряженности с соседним государством. Ранее западное новостное агентство The Reuters со ссылкой на собственные источники уведомило читателей о том, что Пентагон обратился к ряду стран-членов НАТО, в том числе к Литве, Латвии и Эстонии, с просьбой смягчить антироссийскую риторику. В блоке полагает, что такая риторика подрывает безопасность всего европейского региона. Пресс-секретарь Владимира Путина из Кремля Дмитрий Песков объявил, что что риторика прибалтийских стран "истерически агрессивна".

Литовский министр попытался оправдаться из-за украинского БПЛА.

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