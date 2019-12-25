Литовский министр попытался оправдаться из-за украинского БПЛА

Робертас Каунас объяснил, почему военные не сбили объект в небе.

Украинский беспилотник в воздушном пространстве Литвы военнослужащие не смогли сбить потому, что просто потеряли его из виду. Соответствующее заявление западной общественности сделал местный министр по обороне Робертас Каунас в интервью для издания LRT. Иностранный чиновник заметил, что изначально объект противника был найден радарами истребителей. Так как специалисты были обязаны его визуально идентифицировать, летчики не смогли осуществить эту задачу из-за тумана и облачности. Эксперт объяснил, что именно поэтому власти не приняли решение об уничтожении объекта.

Главная задача заключалась в идентификации объекта, понимании того, какую угрозу он представляет или не представляет. Далее последует анализ ситуации, когда все началось и когда все закончилось. Робертас Каунас, глава Минобороны Литвы

Напомним, что накануне представитель украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий принес извинения Вильнюсу в связи с попаданием БПЛА в воздушное пространство прибалтийской страны.

В Литве знали об атаке украинских дронов на Петербург.

Фото: YouTube / Yesli