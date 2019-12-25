Гражданин Польши нарушил границу Литвы с Калининградской областью РФ

Литовская погранслужба расследует инцидент.

Гражданин Польши нарушил на Куршской косе государственную границу Литвы с Калининградской областью России. Соответствующее заявление сделали прибалтийские таможенные службы при местных правоохранительных органах. Напомним, что подобные случаи происходят крайне редко. Последний из таких инцидентов фиксировался таможенниками в 2018 году. Как в дюнах, так и у моря у государственной границы размещены знаки, предупреждающие о приближении к территории другого государства.

Пограничная застава Неринги зафиксировала в воскресенье нарушение государственной границы человеком, который двигался в направлении российской границы по дюнам, а затем спустился к морю, пересек границу и углубился на российскую территорию. сообщение от службы охраны границы Литвы

Спустя некоторое время европейская страна по линии уполномоченного по границе получила от российской стороны сообщение о том, что нарушителем спокойствия оказался гражданин Польши.

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