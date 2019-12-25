Свищев призвал лишить Польшу международных соревнований

Дмитрий Свищев оценил недавние депортации граждан РФ из европейской страны.

На польской территории не должна проводить международные соревнования из-за дискриминации россиян. Соответствующими данными с журналистами информационного агентства "ТАСС" поделился член профильного комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Парламентарий из нижней палаты высказался о ситуации на полях форума "Россия - спортивная держава". По мнению законодателя, европейская страна продолжает пакостить Москве и демонстрирует полное пренебрежение решениями международных спортивных организаций.

В такой ситуации они сами напрашиваются на полный запрет проведения на своей территории любых международных соревнований. Этим, похоже, дело и кончится. Такой запрет должен быть. Как и в случае с некоторыми прибалтийскими странами, которых лишают права проведения крупных международных турниров за недопуск россиян. Как говорится, то ли еще будет. Дмитрий Свищев, депутат ГД РФ

Депутат уверен, что постепенно Польша лишается доверия со стороны международного спортивного сообщества. Дмитрий Свищев считает, что за свое поведение в отношении российских каратистов местная федерация должна быть оштрафована.

В Польше силовики задержали несовершеннолетнего российского каратиста с отцом.

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