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В Польше силовики задержали несовершеннолетнего российского каратиста с отцом
Сегодня, 9:53
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В Польше силовики задержали несовершеннолетнего российского каратиста с отцом

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Власти страны запретили ребенку участвовать в состязании.

На территории Польши группа захвата задержала в гостинице несовершеннолетнего российского каратиста и его отца за нарушение правил пересечения государственной границы. Соответствующее заявление сделали журналисты из издания RT. По информации от СМИ, наши соотечественники находились  в местном городе Бельско-Бяла, куда они прибыли на молодежный чемпионат мира. Родственники въехали в европейскую страну наземным транспортом по туристической визе, одобренной Венгрией. Утром в гостиничный номер к россиянам нагрянули сотрудники польской миграционной службы в сопровождении группы захвата. По словам отца семейства, организаторы ЧМ обещали заявить его сына на турнир по прибытии.

Такие мероприятия у нас в два года один раз проводятся. Поэтому мы решили рискнуть.

отец ребенка

Изначально задержанным грозила депортация. Однако после допроса иностранные пограничники позволили россиянам остаться на турнире в качестве зрителей. Однако они запретили ребенку принимать участие в международных соревнованиях.

Польша закрыла ключевой аэропорт для поставок оружия Украине.

Фото:  pxhere.com

Теги: депортация, карате, польша, чемпионат мира
Категории: Спорт, Картина дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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