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Польша закрыла ключевой аэропорт для поставок оружия Украине
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Польша закрыла ключевой аэропорт для поставок оружия Украине

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Аэропорты польского города Жешува, через который Вооруженным силам Украины поставляется западное оружие и прочая боевая техника,, закрыт из-за активных полетов военной авиации. Соответствующей информацией с мировой общественностью поделилось на официальном сайте Польское агентство воздушного движения (PANSA). Ранее местные военнослужащие говорили о том, что через воздушную гавань в Жешуве на Украину поставляется свыше 95 процентов западного вооружения и военной техники.

В связи с необходимостью обеспечения свободы действий военной авиации воздушное пространство над аэропортом в Жешуве было закрыто.

сообение от PANSA

Правительственный центр безопасности Польши указал на то, что активность военной авиации связана якобы "с активностью" российского руководства на Украине.

Fakt: в Польше ищут пролетевший со стороны Украины НЛО.

Фото: pxhere.com

Теги: pansa, польша
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Картина дня,

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