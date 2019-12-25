Fakt: в Польше ищут пролетевший со стороны Украины НЛО

Объект засекли мирные жители около украинской границы.

Вооруженные силы Польши и местная полиция проводят совместную поисковую операцию после заявлений местных жителей из города Люблина о шуме пролетающего мимо НЛО. Соответствующее заявление сделали европейские журналисты из издания Fakt. В СМИ добавили, что первые сведения об объекте поступили от граждан из деревни Окунинка. Этот населенный пункт располагается около государственной границы с украинской территорией.

Не было слышно ни взрыва, ни грохота. Никто не сообщал о каких-либо разрушениях или повреждениях зданий. Был лишь слышен громкий звук пролетающего мимо летающего объекта. Анна Камола, пресс-секретарь начальника областной полиции Польши

По данным от авторов статьи в Fakt, военнослужащие так и не смогли обнаружить объект. Министерство по обороне Польши призвало граждан звонить в профильные службы в случае обнаружения предметов, которые могут быть обломками объекта.

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