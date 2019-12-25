В Польше напомнили о сложностях, связанны с конфискацией денег в Европе.

Москва не сможет вернуть свои замороженные в западных государствах активы. Соответствующее заявление в эфире новостного портала Euronews сделал польский министр по иностранным делам Радослав Сикорский. Такой комментарий иностранный чиновник сделал в ходе своего выступления на Варшавском форуме по безопасности.

Ходят слухи, что некоторые ожидают, будто эти средства будут возвращены России. Не думаю, что говорю только за себя, когда скажу: только через наши трупы. Радослав Сикорский, глава МИД Польши

Иностранец признался в том, что вопрос использования российских активов в Европе по-прежнему остается сложным. Западное издание Euractiv сообщило читателям 10 сентября, что свыше 120 депутатов Европейского парламента из различных политических групп, поддерживающих проукраинскую политику коллективного Брюсселя, усиливают давление на руководство регионального сообщества. Они призывают возобновить обсуждение по конфискации замороженных суверенных активов Москвы для дальнейшего финансирования киевского режима. В Кремле неоднократно называли заморозку российских активов в Европе незаконным процессом. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявлял, что РФ ответит в случае конфискации ее замороженных активов Западом.

Глава МИД Польши пригрозил закрыть оставшиеся в стране консульства РФ.

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