Глава МИД Польши пригрозил закрыть оставшиеся в стране консульства РФ

Радослав Сикорский назвал причиной такого решения "акты саботажа России " в ЕС.

В Варшаве при грозили закрыть оставшиеся на территории польского государства российские консульские представительства. Соответствующее заявление в беседе с журналистами западного новостного издания The Reuters сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Такой комментарий западный дипломат сделал по результатам официальной встречи руководителей внешнеполитических ведомств Европейского союза. Мероприятие проводилось в столице Польши в формате "Веймарский треугольник плюс".

Я закрыл консульство РФ в Познани. Если они не остановятся, мы закроем оставшиеся. Такие меры могут быть приняты, если Москва продолжит организовывать акты саботажа в Европе. Радослав Сикорский, глава МИД Польши

Напомним, что 22 октября Радослав Сикорский объявил о решении закрыть генконсульство РФ в городе Познани и выслать сотрудников из страны. Представительство должно будет прекратить свою работу в срок до 30 ноября. До этого момента в Польше работали три генеральных консульства России - в Кракове на юге, в Познани на западе и в Гданьске на севере. В Москве остаются открытыми три консульства Польши. Они функционируют в Калининграде, Санкт-Петербурге и Иркутске. Также польский дипломат не исключил возможной высылки посла России в будущем.

Сикорский: Польша готовится к вооруженному противостоянию с Россией.

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