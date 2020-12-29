Тихановская предложила Литве изменить название Белоруссии

Тихановская предложила переименовать Белоруссию с Baltarùsija на Belarusià.

Лидер оппозиционеров Светлана Тихановская предложила изменить официальное название Белоруссии. Об этом сказано в сообщении политика в Telegram-канале.

Оппозиционерка направила письмо министру иностранных дел Габриэлюсу Ландсбергису. Нынешнее наименование страны на литовском воспринимается как калька с русского "Белоруссия". По мнению Тихановской, это "ведет к ошибочной ассоциации с государством Россия". Если Белоруссия изменит название, то это станет "знаком уважения суверенитета" республики и "поддержки языковой и культурной идентичности белорусского народа".

Напомним, что в августе состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, набрав 80,1% голосов, победу одержал нынешний президент страны Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты. Несанкционированные акции проходят до сих пор. Власти постоянно твердят о радикализации протестов и о переносе такой активности с улиц городов во дворы. По словам Лукашенко, они могут стать "местом начала гражданской войны".

Ранее мы сообщили, что опубликовано заявление по итогам встречи Путина, Алиева и Пашиняна.

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