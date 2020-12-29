Опубликовано заявление по итогам встречи Путина, Алиева и Пашиняна

Стороны договорились создать рабочую группу, которую возглавят вице-премьеры трех стран.

В понедельник в Москве прошли переговоры президентов России Владимира Путина, Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Первое заседание рабочей группы России, Азербайджана и Армении должно состоятся до 30 января. Об этом сказано в тексте заявления лидеров трех стран, принятом по итогам переговоров в Кремле. Также представители рабочей группы обязаны в ближайшее время представить планы по развитию Нагорного Карабаха.

В тексте установлены приоритетные направления по согласованию между Россией, Азербайджаном и Арменией. Вице-премьеры стран утвердят состав экспертных подгрупп по направлениям из числа должностных лиц компетентных органов власти и организации сторон. В качестве приоритетов представлено налаживание железнодорожного и автомобильного сообщения.

Экспертные подгруппы в месячный срок после заседания рабочей группы представят перечень проектов с обоснованием необходимых ресурсов и мероприятий для их реализации и утверждения на высшем уровне сторонами. - говорится в документе

Ранее мы сообщили, что Эрдоган озвучил дату начала вакцинации в Турции.

Видео: kremlin.ru