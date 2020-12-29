Кампания вакцинации против коронавируса начнется 14 или 15 января.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган озвучил дату начала вакцинации в Турции. Об этом сообщил Anadolu.

Эрдоган заявил, что в страну прибыли первые дозы китайской вакцины. Глава республики уточнил, что Турция следит за российскими и британскими разработками. Сначала власти намерены снизить суточный показатель заболеваемости. Затем будут ослаблены некоторые ограничения, введенные для борьбы с распространением инфекции. Минздрав Турции Фахреттин Коджа отметил, что сознательность – это "самое большое оружие". Он призвал граждан не расслабляться и продолжать соблюдение ограничительных мер до полной победы над эпидемией.

Пока программа вакцинации не будет успешно завершена, крайне важно полное соблюдение ограничительных мер. - Фахреттин Коджа, Минздрав Турции

Ранее мы сообщили, что в Италии сообщили о заражении COVID-19 ранее вакцинированных пожилых людей.

Видео: Youtube/Anadolu Ajansı