Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган озвучил дату начала вакцинации в Турции. Об этом сообщил Anadolu.
Эрдоган заявил, что в страну прибыли первые дозы китайской вакцины. Глава республики уточнил, что Турция следит за российскими и британскими разработками. Сначала власти намерены снизить суточный показатель заболеваемости. Затем будут ослаблены некоторые ограничения, введенные для борьбы с распространением инфекции. Минздрав Турции Фахреттин Коджа отметил, что сознательность – это "самое большое оружие". Он призвал граждан не расслабляться и продолжать соблюдение ограничительных мер до полной победы над эпидемией.
Пока программа вакцинации не будет успешно завершена, крайне важно полное соблюдение ограничительных мер.
- Фахреттин Коджа, Минздрав Турции
Ранее мы сообщили, что в Италии сообщили о заражении COVID-19 ранее вакцинированных пожилых людей.
Видео: Youtube/Anadolu Ajansı
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