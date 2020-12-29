Среди постояльцев дома престарелых в городе Прато выявлено 46 заразившихся. Кроме того, 21 из них 30 декабря 2020 года ввели вакцину от коронавируса.

В Италии сообщили о заражении COVID-19 ранее вакцинированных пожилых людей. Об этом сообщило агентство ANSA.

Пожилые люди заболели коронавирусом после того, как им ввели препарат. Медики наблюдают за пациентами. Всего в Италии сделали свыше 600 тыс. прививок. На данный момент, желающим вводят вакцину Pfizer. Во вторник, 12 января, по заявлению властей, в оборот поступят первые дозы вакцины компании Moderna.

Власти Италии пока не распространяют информацию о возможных нежелательных эффектах от вакцины среди получивших её. Сбором такой информации занимается подразделение Итальянского агентства по лекарствам (AIFA). Сначала вакцинируют медработников и постояльцев домов престарелых. В скором времени круг прививаемых людей будет расширен. Прививки начнут делать преподавателям учебных заведений и людям старшего возраста.

Ранее мы сообщили, что мир не сможет достичь коллективной иммунизации в 2021 году.

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