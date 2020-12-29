ВОЗ: мир не сможет достичь коллективной иммунизации в 2021 году

Научный сотрудник уточнила, что буквально год назад мир не мог представить, что в его распоряжении будет сразу несколько вакцин от коронавируса.

Мир не сможет достичь коллективной иммунизации в 2021 году. Об этом заявил на брифинге главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.

По мнению Сваминатан, странам нужно быть терпеливыми. Вакцины поступают во все государства. Однако, важно не забывать о мерах по предотвращению распространения COVID-19. Их необходимо соблюдать как минимум до конца года. Специалист уверена, что в некоторых странах будут оставаться незащищенные люди. В этой связи, меры должны соблюдаться. Вакцинацию проводят среди наиболее уязвимых людей. Пока это происходит, вирус охватывает другие слои населения.

Еще год назад никто не мог представить, что у нас будет не одна, а сразу несколько вакцин от коронавируса. И они поступят во все страны, но мы должны быть терпеливыми. - Сумья Сваминатан, главный научный сотрудник ВОЗ

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Видео: Youtube/World Health Organization (WHO)