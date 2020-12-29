Минобороны ФРГ выступила за диалог с Россией с позиции силы

По словам Крамп-Карренбауэр, в 2021 году Германия может примирить трансатлантические и европейские интересы.

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в статье для издания Focus заявила, что взаимопонимания с Россией необходимо достигать с позиции силы.

Правильная политика ФРГ предполагает закупку боевых дронов в качестве реакции на новую реальность в сфере безопасности страны.

Часть этой реальности – масштабное вооружение России на восточной границе НАТО. Оно показывает, каким важным и актуальным остается для Европы устрашение, как предпосылка к достижению взаимопонимания с позиции силы. - Аннегрет Крамп-Карренбауэр, минобороны ФРГ

Повестка 2021 года переполнена различными темами. Среди них, бюджет, а также ситуация в Европе, России, США и Китае. Помимо этого, не стоит забывать о борьбе с исламским терроризмом. Власти Германии намерены делать больше для защиты себя и своих союзников.

Наше отстаивание демократии, прав человека, мирного разрешения конфликтов, международных правил и многосторонности может быть успешным только с позиции силы. - Аннегрет Крамп-Карренбауэр, минобороны ФРГ

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