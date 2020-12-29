Суд в Швеции вынес приговор по делу о нападении на блогера из Чечни

Гражданин России, которого признали виновным в покушении на блогера Тумсо Абдурахманова, приговорили к тюремному заключению.

Шведский суд вынес приговор по делу о нападении на блогера из Чечни. Об этом сообщило агентство Reuters.

Блогер известен критическими высказываниями в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова. Исполнитель покушения, который напал на блогера в его квартире в городе Евле к северу от Стокгольма, получил десять лет лишения свободы. Женщина, открывшая преступнику дверь получила восемь лет тюрьмы. По мнению суда, она была соучастницей покушения. Согласно шведскому законодательству, имена осужденных не называются. В постановлении сказано, что злоумышленников планируют вывезти из Швеции. Вероятнее всего это произойдет после того, как осужденные отсидят срок.

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