СМИ сообщили о подготовке вооруженных акций протеста в США

Также до инаугурации избранного президента Джо Байдена протесты планируются у Капитолия в Вашингтоне.

Журналист телеканала АВС News Аарон Катерский заявил, что вооруженные акции протеста планируются во всех 50 штатах США. Об этом он сообщил, ссылаясь на внутренний документ ФБР.

В выдержке из документа сказано, что несанкционированные акции пройдут как минимум с 16 по 20 января у заксобраний, а с 17 до 20 января у Капитолия. Сотрудники ФБР в курсе, что известная им группа вооруженных сил планирует посетить Вашингтон 16 января. Они предупредили, что, если конгресс попробует отстранить президента через 25-ю поправку, случится крупное восстание.

Сторонники Дональда Трампа уже поучаствовали в протесте. Он состоялся в прошлую среду, когда конгресс утверждал результаты выборов президента США. Нынешний президент призвал протестующих идти к Капитолию. Там в этот момент заседал конгресс. Люди ворвались в здание и учинили в нем погром. Известно о пяти жертвах.

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Видео: Youtube/BBC News