В ВОЗ оценили опасность нового штамма коронавируса

По мнению специалистов, штамм, обнаруженный в Японии, пока не сделал инфекцию более опасной.

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили опасность нового штамма коронавируса. Об этом заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Накануне ученые японского Национального института инфекционных болезней зафиксировали новую мутацию SARS-CoV-2. Она отличается от "британского" штамма коронавируса. Новый тип вируса выявлен у четырех человек. Они вернулись в страну из Бразилии. Ученым пока тяжело оценить "уровень патогенности, контагиозности, эффективности методов тестирования или вакцин" этой мутации.

Гебрейесус напомнил о важности ношения масок и соблюдения социальной дистанции. Он уточнил, что ограничение распространения вируса снижает риск появления новых штаммов.

Ранее мы сообщили, что вирусологи обозначили сроки окончания пандемии в России.

Видео: Youtube/World Health Organization (WHO)