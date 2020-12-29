Вирусологи обозначили сроки окончания пандемии в России

Ученый предполагает, что страна победит коронавирус к лету 2021 года.

Главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев рассказал, когда России удастся победить пандемию коронавируса. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

За весь период пандемии в мире заболели 89 млн человек. Из них более 1,9 млн скончались от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших обнаружено в США, Индии и Бразилии. Также эти страны лидируют по числу жертв болезни.

Я думаю, что это все (пандемия коронавируса) закончится практически… где-то к концу лета. - Виктор Зуев, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи

В России выявлено 3,4 млн случаев заражения COVID-19. Врачам удалось вылечить 2,8 млн человек, более 62 тыс. пациентов скончались. За последние сутки положительный тест на COVID-19 получили 23,3 тыс. человек.

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Видео: Youtube/Россия 24