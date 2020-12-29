Акции Twitter упали после блокировки аккаунта Трампа

В 12:44 мск акции компании на предторгах опустились на 7,89% - до 47,42 доллара. Минутами ранее падение достигало 8,3%.

Акции компании Twitter упали после блокировки аккаунта нынешнего президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные торгов в США.

Недавно Twitter заблокировал аккаунт Дональда Трампа на постоянной основе. Это связано "с риском дальнейшего подстрекательства к насилию". Помимо этого, другие соцсети, такие как Instagram и Facebook закрывали доступ к профилям Трампа на различные сроки. Президент обращался к протестующим с призывом устроить погром в здании конгресса США. Трамп покинет пост 20 января. Президентское кресло займет избранный в ноябре кандидат от Демократической партии Джо Байден.

Трамп намерен выступить с заявлением касательно блокировки соцсетями его аккаунтов.

Ранее мы сообщили, что Генштаб ВС России обсудил с коллегой из США поддержание стабильности в мире.

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