Генштаб ВС России обсудил с коллегой из США поддержание стабильности в мире

Генералы пообщались по телефону.

Начальник Генштаба ВС России – первый замминистра обороны России генерал армии Валерий Герасимов поговорил с председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли по поводу поддержания стабильности в мире.

В военном ведомстве подчеркнули, что российская и американская стороны обсуждали представляющие взаимный интерес вопросы безопасности и поддержания стабильности в различных регионах. В Генштабе ВС России отметили, что разговор прошел по инициативе американского генерала.

Напомним, что последние телефонные переговоры двух генералов состоялись в августе 2020 года. Это произошло после инцидента с американскими военными. Они попытались заблокировать прохождение российского военного патруля на территории Сирии.

Ранее мы сообщили, что Турция озвучила условия покупки у России второго комплекта С-400.

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