Турция озвучила условия покупки у России второго комплекта С-400

По словам Демира, вооруженные силы примут решение о том, когда использовать С-400.

Глава Управления оборонной промышленностью (УОП) Турции Исмаил Демир заявил о готовности введения в эксплуатацию российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщил телеканал 24TV.

В УОП подтвердили информацию о том, что Демир действительно сообщил сегодня об этом в столице. Глава оборонпрома уточнил, что предприятия Турции продолжают работать в рамках проекта создания американских истребителей пятого поколения F-35. Это происходит несмотря на решение администрации Белого дома покинуть эту программу.

Пока не приняты дополнительные санкционные меры, мы риска не видим. Если бы мы захотели, то второй комплект С-400 пришел бы уже сегодня, но нам важны совместное производство и передача технологий. - Исмаил Демир, глава УОП Турции

Полученные системы С-400 готовы к работе. Поставки ЗРС вызвали кризис в отношениях между Вашингтоном и Анкарой. Это началось ещё летом 2019 года. Тогда американская сторона потребовала отказаться от сделки и приобрести комплексы Patriot. Власти угрожали задержать или отменить продажу Турции истребителей F-35, а также применить санкции в соответствии с CAATSA (закон "о противодействии противникам Америки посредством санкций). Анкара не стала идти на уступки и продолжила переговоры с Россией по приобретению С-400.

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Видео: Youtube/TRT World