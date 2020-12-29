На Украине озвучили секретный план "освобождения" Крыма

По словам Кривоноса, подготовка к операции началась зимой 2014 года. Это было необходимо с целью "защиты" Крыма. ВСУ планировали перебросить на полуостров самые боеспособные подразделения ВДВ.

Экс-заместитель СНБО Украины Сергей Кривонос рассказал о подготовке штабом ВСУ секретной операции по "освобождению" Крыма.

На тот момент Кривонос руководил штабом ВДВ ВСУ. Изначально Украина намеревалась провести операцию в начале марта. Украинская армия должна была присоединиться к дислоцированным подразделениям и таким образом организовать "оборону" полуострова. Чтобы отразить вероятные попытки захвата территории, многие воинские части планировали действовать согласно этому плану.

Среди них и части ВДВ: 25 воздушно-десантная бригада и 79 аэромобильная бригада. Они должны были войти в Крым, занять позиции и усилить ту группировку в Крыму, которая была в то время в ВСУ. - Сергей Кривонос, экс-заместитель СНБО Украины

Кривонос уточнил, что десантные войска были готовы вступить в бой с армией России. Но власти так и не отдали приказ об атаке.

Ранее мы сообщили, что в конгрессе внесли статью импичмента Трампу о "подстрекательстве к мятежу".

Видео: Youtube/Крым.Реалии