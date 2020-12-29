На Украине озвучили секретный план "освобождения" Крыма

Экс-заместитель СНБО Украины Сергей Кривонос рассказал о подготовке штабом ВСУ секретной операции по "освобождению" Крыма.
На тот момент Кривонос руководил штабом ВДВ ВСУ. Изначально Украина намеревалась провести операцию в начале марта. Украинская армия должна была присоединиться к дислоцированным подразделениям и таким образом организовать "оборону" полуострова. Чтобы отразить вероятные попытки захвата территории, многие воинские части планировали действовать согласно этому плану.
Среди них и части ВДВ: 25 воздушно-десантная бригада и 79 аэромобильная бригада. Они должны были войти в Крым, занять позиции и усилить ту группировку в Крыму, которая была в то время в ВСУ.
- Сергей Кривонос, экс-заместитель СНБО Украины
Кривонос уточнил, что десантные войска были готовы вступить в бой с армией России. Но власти так и не отдали приказ об атаке.
Ранее мы сообщили, что в конгрессе внесли статью импичмента Трампу о "подстрекательстве к мятежу".
Видео: Youtube/Крым.Реалии
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