В конгрессе внесли статью импичмента Трампу о "подстрекательстве к мятежу"

В документе сказано, что Трамп заслуживает импичмента и не должен в будущем занимать любые выборные должности.

Представители демократической партии официально внесли в конгресс статью импичмента президенту США Дональду Трампу о "подстрекательстве к мятежу". Об этом сообщило издание The Hill.

Конституция запрещает занимать любые выборные должности лицам, "вовлеченным в мятеж или восстание" против Соединенных Штатов. По мнению демократов, Трамп совершил преступление, "разжигая насилие" против властей. Решающее слово остается за палатой представителей. Если они поддержат резолюцию, то её направят в сенат. Там за это должны проголосовать две трети членов сената, который выйдет с каникул лишь 19 января.

Напомним, что 6 января конгресс утвердил результаты президентских выборов. Нынешний президент призвал сторонников в Вашингтоне выйти на митинг и взять штурмом здание Капитолия. В итоге протестующие ворвались в Капитолий и устроили там погром. Пострадали пять человек. В здании застрелили женщину – ветерана ВВС, а также полицейский. Остальные скончались от причин, не связанных с насилием.

Ранее мы сообщили, что вирусолог предупредил об опасности лечения коронавируса радиацией.

Фото: pixabay