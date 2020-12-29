Вирусолог предупредил об опасности лечения коронавируса радиацией

По мнению эксперта, при лечении пациентов лучше использовать ультрафиолет. Он дезинфицирует поверхности и воздух.

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн убежден, что лечение коронавируса радиацией может быть опасно. Об этом пишут РИА Новости.

Альтштейн прокомментировал исследование коллег. Он уверен, что лечить человека радиацией не надо. Кроме того, разновидностей радиаций очень много. Рентген и ультрафиолет – это очень разные вещи. По мнению специалиста, если давать пациенту рентген в дозе, которая способна убить в нем коронавирус, это может нанести вред самому человеку.

Облучать поверхности, например, — это пожалуйста, это очень хорошая дезинфекция. В воздухе ультрафиолетом убивать вирус. - Анатолий Альтштейн, доктор медицинских наук

Недавно специалисты из России и Узбекистана предложили лечить коронавирусных больных с помощью небольших доз радиации. Они уверены, что это позволило бы уничтожить инфекцию и её мутации. При этом, радиация не причинила бы вреда пациенту. Специалисты Уральского федерального университета изучили влияние радиации на COVID-19. Также в процессе были задействованы ученые УрФУ и Академии наук Республики Узбекистан. В ходе совместных исследований, специалисты обнаружили особенности воздействия мягкого рентгена и ультрафиолета на коронавирус.

Ранее мы сообщили, что эксперты ВОЗ озвучили наиболее вероятный источник COVID-19.

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