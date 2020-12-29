Эксперты ВОЗ озвучили наиболее вероятный источник COVID-19

Представитель уточнил, что места скопления летучих мышей могут стать источником происхождения вируса.

Международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвала наиболее вероятный источник COVID-19. Об этом сообщает телеканал CGTN со ссылкой на представителя Марион Кумпанс.

Эксперты предполагают, что резервуары летучих мышей становятся источником возникновения вируса. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР сообщил, что делегация экспертов прилетит в Китай 14 января. Им предстоит выяснить, откуда взялся новый тип коронавирусной инфекции. В международную группу экспертов ВОЗ входят специалисты из Японии, Катара, США, Германии, Австралии, Вьетнама, Нидерландов, Дании и Великобритании. В изучении источника вируса будет участвовать и Россия. От страны в исследованиях примет участие заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.

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Видео: Youtube/CGTN