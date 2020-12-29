В список попали депутаты Рады и четыре информационных ресурса.

США ввели санкции против украинцев за вмешательство в выборы президента. Об этом сказано на сайте министерства финансов.

В Минфине США утверждают, что санкции затрагивают тех, кто является частью "связанной с Россией сети влияния, имеющей отношение к депутату Верховной Рады Андрею Деркачу". Речь идет о семи гражданах Украины (Александр Дубинский, Дмитрий Ковальчук, Александр Онищенко, Константин Кулик, Антон Симоненко, Андрей Телиженко, Петр Журавель) и четырех информационных ресурсах (ТОВ "Ера-Медиа", Информагентство Only News, Nabuleaks, "Бегемот Медиа").

Ранее мы сообщили, что эксперты ВОЗ допустили возникновение коронавируса не в Китае.

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