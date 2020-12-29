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США ввели санкции против украинцев за вмешательство в выборы президента
Сегодня, 19:04
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RipeHarvest

США ввели санкции против украинцев за вмешательство в выборы президента

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В список попали депутаты Рады и четыре информационных ресурса.

США ввели санкции против украинцев за вмешательство в выборы президента. Об этом сказано на сайте министерства финансов.

В Минфине США утверждают, что санкции затрагивают тех, кто является частью "связанной с Россией сети влияния, имеющей отношение к депутату Верховной Рады Андрею Деркачу". Речь идет о семи гражданах Украины (Александр Дубинский, Дмитрий Ковальчук, Александр Онищенко, Константин Кулик, Антон Симоненко, Андрей Телиженко, Петр Журавель) и четырех информационных ресурсах (ТОВ "Ера-Медиа", Информагентство Only News, Nabuleaks, "Бегемот Медиа").

Ранее мы сообщили, что эксперты ВОЗ допустили возникновение коронавируса не в Китае.

Фото: pixabay

Теги: выборы президента, минфин сша, санкции, сша, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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Cheranev Gennadij
Сегодня 19:43

Xочeшь много ceкca?! Здесь девки дaют без дeнег и обязательcтв, проcто любят SЕХ ----- https://chl.li/hotse

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