  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:43
23
matveyvn
Код вставки плеера

Эксперты ВОЗ допустили возникновение коронавируса не в Китае

0 0

С заявлением выступила представитель международной группы экспертов ВОЗ Марион Купманс.

Эксперты ВОЗ допустили возникновение коронавируса не в Китае. По их словам, вероятность возникновения новой инфекции в других странах до сих пор не исключена. При этом важно начать исследование именно с Уханя, ведь первая большая вспышка произошла именно там.

С заявлением выступила представитель международной группы экспертов ВОЗ Марион Купманс.

Мы должны быть открыты ко всем гипотезам. И это - что нас просили делать.

Марион Купманс, представитель международной группы экспертов ВОЗ

Ранее журналист Bloomberg назвал причины доверять вакцине "Спутник V".

Видео: Youtube/Frontline

Теги: воз, китай, коронавирус, ухань
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии