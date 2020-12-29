С заявлением выступила представитель международной группы экспертов ВОЗ Марион Купманс.

Эксперты ВОЗ допустили возникновение коронавируса не в Китае. По их словам, вероятность возникновения новой инфекции в других странах до сих пор не исключена. При этом важно начать исследование именно с Уханя, ведь первая большая вспышка произошла именно там.

С заявлением выступила представитель международной группы экспертов ВОЗ Марион Купманс.

Мы должны быть открыты ко всем гипотезам. И это - что нас просили делать. Марион Купманс, представитель международной группы экспертов ВОЗ

Ранее журналист Bloomberg назвал причины доверять вакцине "Спутник V".

Видео: Youtube/Frontline