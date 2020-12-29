Журналист Bloomberg назвал причины доверять вакцине "Спутник V"

Сотрудник издания привел несколько доводов в пользу российской вакцины.

Журналист Bloomberg Сэм Фазели назвал причины доверять российской вакцине против коронавируса "Спутник V". В своем материале сотрудник издания упомянул несколько факторов – РФ с препаратом входит в ТОП-5 по производителям вакцин, исходя из числа доз, на предварительный заказ которых уже заключены контракты.

Кроме того, Фазели напомнил, что "Спутник V" прошэл клинические испытания 3-й фазы. Уровень эффективности прививки превышал 90%, а тяжелых случаев течения заболевания пока не выявлено. Отдельно журналист отметил работу РФ вместе с компанией AstraZeneca над комбинированной вакциной от коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получит полные данные для оценки российской противоковидной вакцины "Спутник V" к концу января. Оценка вакцин со стороны ВОЗ позволяет закупать препараты международным организациям.

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