Политик считает, что умные люди давно ищут себе кнопочные телефоны.

Александр Лукашенко призвал отказаться от смартфонов. Об этом белорусский политик сообщил на заседании Всебелорусского народного собрания, которое проводится во Дворце независимости республики в Минске. Спикер выступил в рамках второго дня проведения ВНС. По мнению эксперта, умные люди давно перешли на кнопочные аппараты, поэтому больше не пользуются новомодными гаджетами.

Я не говорю о двенадцатых смартфонах и айфонах, ради бога, звоните. Хотите, чтобы каждую минуту американцы вас отслеживали, где вы находитесь и что вы там паритесь по этим айфонам. Покупайте, если вы не слышите, что я вам говорю Александр Лукашенко, президент

Напомним, что численность участников шестого ВНС в Минске составляет 2,7 тысячи человек. В мероприятии задействованы 2,4 тысячи делегатов, а также порядка 300 гостей, включая иностранных представителей.

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