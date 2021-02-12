Александр Лукашенко призвал отказаться от смартфонов. Об этом белорусский политик сообщил на заседании Всебелорусского народного собрания, которое проводится во Дворце независимости республики в Минске. Спикер выступил в рамках второго дня проведения ВНС. По мнению эксперта, умные люди давно перешли на кнопочные аппараты, поэтому больше не пользуются новомодными гаджетами.
Я не говорю о двенадцатых смартфонах и айфонах, ради бога, звоните. Хотите, чтобы каждую минуту американцы вас отслеживали, где вы находитесь и что вы там паритесь по этим айфонам. Покупайте, если вы не слышите, что я вам говорю
Александр Лукашенко, президент
Напомним, что численность участников шестого ВНС в Минске составляет 2,7 тысячи человек. В мероприятии задействованы 2,4 тысячи делегатов, а также порядка 300 гостей, включая иностранных представителей.
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Видео: YT / АТН: новости Беларуси и мира
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