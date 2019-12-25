Глава МИД Белоруссии рассказал о повестке встречи Лукашенко и Путина

Лидеры РФ и Белоруссии обсудят интеграцию стран.

Глава МИД Белоруссии рассказал о повестке встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина. Владимир Макей сообщил журналистам о том, что лидеры России и Белоруссии планируют встретиться в конце февраля. Политики намерены обсудить конкретные вопросы по поводу дальнейшей интеграции Минска и Москвы.

Такая встреча планируется, прорабатывается в данный момент, готовятся соответствующие материалы… Скажем так, в конце февраля… с учетом пандемической ситуации Владимир Макей, глава МИД Белоруссии

Чиновник считает, что главам Белоруссии и России есть о чем поговорить, так как многое происходит в последнее время вокруг двух государств.

Глава МИД Белоруссии заявил о введении санкций против стран ЕС и их лидеров.

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