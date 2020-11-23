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Глава МИД Белоруссии заявил о введении санкций против стран ЕС и их лидеров

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Белорусские санкции стали ответом на шаги Евросоюза.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил о введении санкций против стран ЕС и их лидеров. Его слова приводит телеканал "Беларусь 1".

По его словам, такое решение было принято на совещании по вопросам внешней политики. В нём участвовал Александр Лукашенко.

Макей подчеркнул, что белорусские санкции стали ответом на шаги Евросоюза, который ввёл санкции против полутора десятка чиновников республики.

Мы также расширим и наши санкционные персональные списки.

Владимир Макей, глава МИД Белоруссии

Ранее мы писали, что ЕС пригрозил Белоруссии дополнительными санкциями из-за гибели протестующего.

Видео: YouTube / АТН: новости Беларуси и мира

Теги: евросоюз, макей, мид белоруссии, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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