Глава МИД Белоруссии заявил о введении санкций против стран ЕС и их лидеров

Белорусские санкции стали ответом на шаги Евросоюза.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил о введении санкций против стран ЕС и их лидеров. Его слова приводит телеканал "Беларусь 1".

По его словам, такое решение было принято на совещании по вопросам внешней политики. В нём участвовал Александр Лукашенко.

Макей подчеркнул, что белорусские санкции стали ответом на шаги Евросоюза, который ввёл санкции против полутора десятка чиновников республики.

Мы также расширим и наши санкционные персональные списки. Владимир Макей, глава МИД Белоруссии

Ранее мы писали, что ЕС пригрозил Белоруссии дополнительными санкциями из-за гибели протестующего.

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