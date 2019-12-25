Российский президент Владимир Путин и глава вашингтонской администрации, республиканец Дональд Трамп общаются напрямую в обход Европейского союза, что представляет серьезную угрозу для Украины. С таким утверждением выступила перед своими читателями итальянская газета La Stampa. Иностранные журналисты указали в публикации о том, что киевский режим сейчас находится в наиболее затруднительном положении за три последние года специальной военной операции Москвы. Речь идет о "извращенной комбинации военного давления Москвы, стратегического безразличия Вашингтона и недостаточной способности европейцев оказать помощь".

В СМИ полагают, что во время телефонного общения между Кремлем и Белым домом Путин и Трамп не стали действовать согласно европейской линии обозначенной ранее французским главой государства Эмманюэля Макрона. Как пишет La Stampa, американский президент провел больше времени на телефоне с Владимиром Путиным, чем в НАТО или на саммите G7 (Большой семерки") вместе с политическими лидерами от международных союзников Украины.

Напомним, что 3 июля Путин и Трамп провели телефонный разговор. Этот рабочий контакт стал четвертым за полтора месяца и шестым с начала 2025 года.

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