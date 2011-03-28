Петербуржцы завоевали "золото" на состязаниях в Италии и Греции по борьбе и стендовой стрельбе

Среди победителей есть и несовершеннолетние.

Жители Петербурга взяли золотые медали на первенствах Европы по борьбе и стендовой стрельбе. Об этом сообщил 2 июля вице-губернатор Борис Пиотровский.

На состязаниях по греко-римской борьбе в Италии Игорь Пунченко стал чемпионом в весовой категории до 63 килограммов. А Павел Голубев вместе с Дианой Тонких из Липецка одержали победу в смешанных парах по стендовой стрельбе (до 18 лет) в Греции. В финале россияне победили со счетом 6:0.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургские спортсмены взяли медали на первенстве Европы по прыжкам в воду и синхронному плаванию.

Фото: Telegram / Пиотровский Online