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Петербуржцы завоевали "золото" на состязаниях в Италии и Греции по борьбе и стендовой стрельбе
Сегодня, 15:58
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Петербуржцы завоевали "золото" на состязаниях в Италии и Греции по борьбе и стендовой стрельбе

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Среди победителей есть и несовершеннолетние.

Жители Петербурга взяли золотые медали на первенствах Европы по борьбе и стендовой стрельбе. Об этом сообщил 2 июля вице-губернатор Борис Пиотровский. 

На состязаниях по греко-римской борьбе в Италии Игорь Пунченко стал чемпионом в весовой категории до 63 килограммов. А Павел Голубев вместе с Дианой Тонких из Липецка одержали победу в смешанных парах по стендовой стрельбе (до 18 лет) в Греции. В финале россияне победили со счетом 6:0. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербургские спортсмены взяли медали на первенстве Европы по прыжкам в воду и синхронному плаванию. 

Фото: Telegram / Пиотровский Online 

Теги: европа, спорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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