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Петербургские спортсмены взяли медали на первенстве Европы по прыжкам в воду и синхронному плаванию
Сегодня, 11:41
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Петербургские спортсмены взяли медали на первенстве Европы по прыжкам в воду и синхронному плаванию

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Состязания прошли в Афинах.

Спортсмены из Петербурга завоевали медали первенства Европы по прыжкам в воду и синхронному плаванию в Афинах. Об этом сообщил 1 июля вице-губернатор Борис Пиотровский. 

Завершены сразу два турнира: в состязаниях по прыжкам на трамплине 3 метра победила горожанка Надежда Трифонова в паре с Викторией Казанцевой из Московской области. А Артем Макаров с Владиславом Качановым также из Подмосковья взяли "бронзу". 

На первенстве по синхронному плаванию спортсмены Алина Румянцева и Захар Трофимов из Северной столицы одержали две победы в дуэтах. Кроме того, Трофимов взял "золото" и "бронзу" в мужском техническом и произвольном соло. 

Поздравляю! Гордимся! 

Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что на Крестовском острове открылся круглогодичный бассейн под открытым небом. 

Фото: Telegram / Пиотровский Online 

Теги: первенство европы, спорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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