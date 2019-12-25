Петербургские спортсмены взяли медали на первенстве Европы по прыжкам в воду и синхронному плаванию

Состязания прошли в Афинах.

Спортсмены из Петербурга завоевали медали первенства Европы по прыжкам в воду и синхронному плаванию в Афинах. Об этом сообщил 1 июля вице-губернатор Борис Пиотровский.

Завершены сразу два турнира: в состязаниях по прыжкам на трамплине 3 метра победила горожанка Надежда Трифонова в паре с Викторией Казанцевой из Московской области. А Артем Макаров с Владиславом Качановым также из Подмосковья взяли "бронзу".

На первенстве по синхронному плаванию спортсмены Алина Румянцева и Захар Трофимов из Северной столицы одержали две победы в дуэтах. Кроме того, Трофимов взял "золото" и "бронзу" в мужском техническом и произвольном соло.

Поздравляю! Гордимся! Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

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Фото: Telegram / Пиотровский Online