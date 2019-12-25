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ЕС пригрозил Белоруссии дополнительными санкциями из-за гибели протестующего
Сегодня, 14:38
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matveyvn

ЕС пригрозил Белоруссии дополнительными санкциями из-за гибели протестующего

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Роман Бондаренко скончался в возрасте 31 года из-за травм, которые он получил во время драки с белорусскими "тихарями".

Евросоюз пригрозил Белоруссии дополнительными санкциями из-за гибели протестующего Романа Бондаренко. Заявление сделал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС.

Он подчеркнул, что союз выступает против насилия белорусских властей в отношении протестующих граждан и резко осуждает его. В сообщении сказано, что насилию подвергаются выступающие за демократию, представители независимых СМИ, гражданского общества и обычные граждане республики.

Накануне стало известно о смерти Романа Бондаренко в возрасте 31 года из-за травм, которые он получил во время драки с белорусскими "тихарями".

Ранее Лукашенко рассказал, кто финансирует "ядро" бастующих на заводах.

Фото: pixabay.com

Теги: белоруссия, евросоюз, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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