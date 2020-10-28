Александр Лукашенко рассказал, кто финансирует "ядро" бастующих на заводах. Выступление политика перед чиновниками транслировал местных телеканал "Беларусь 1". По мнению спикера, наиболее активная часть протестующих рабочих получает финансовую поддержку из-за границы.

Никого не надо уговаривать... Не хотят рабочие работать - не надо. Но их единицы, которые не хотят. Освободите остальную часть трудящихся, которые хотят работать, от этой, проплаченной. Мы же знаем, что эти 10-12 человек, ядро, которые попали на этот завод, проплачены, им до сих пор платят из Польши, Литвы

Александр Лукашенко, президент Белоруссии