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Лукашенко рассказал, кто финансирует "ядро" бастующих на заводах

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По словам политика, финансирование оппозиции ведется из Польши и Литвы.

Александр Лукашенко рассказал, кто финансирует "ядро" бастующих на заводах. Выступление политика перед чиновниками транслировал местных телеканал "Беларусь 1". По мнению спикера, наиболее активная часть протестующих рабочих получает финансовую поддержку из-за границы.

Никого не надо уговаривать... Не хотят рабочие работать - не надо. Но их единицы, которые не хотят. Освободите остальную часть трудящихся, которые хотят работать, от этой, проплаченной. Мы же знаем, что эти 10-12 человек, ядро, которые попали на этот завод, проплачены, им до сих пор платят из Польши, Литвы

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, что протесты в республике начались после 9 августа. Согласно официальной статистике ЦИК, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов поддержки. Оппозиция считает, что победу в президентских выборах одержала Светлана Тихановская.

Студенты вышли на массовый митинг возле здания Белорусского государственного университета.

Видео: YouTube / АТН: новости Беларуси и мира

Теги: александр лукашенко, белоруссия, забастовка, оппозиция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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