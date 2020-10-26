Студенты вышли на массовый митинг возле здания Белорусского государственного университета

В понедельник, 26 октября, около 300 студентов вышли на митинг около здания Белорусского государственного университета (БГУ) в Минске. Акция проходит в поддержку оппозиции. На месте дежурят силовики, сообщил корреспондент "ТАСС".
Манифестанты выкрикивают "Жыве Беларусь!", что переводится как "Да здравствует Белоруссия!" и иные лозунги. Митинг проходит около зданий юридического и химического факультетов университета. Несколько молодых людей хотели перекрыть движение транспорта на Ленинградской улице, однако сотрудники ОМОН помешали им это сделать.
По информации на 14 часов, обошлось без стычек между студентами и силовиками.
Напомним, вчера, 25 октября, истек срок ультиматума, который Александру Лукашенко выдвинула кандидатка в президенты Светлана Тихановская. Согласно ему, действующий президент должен был сложить полномочия.
На протестной акции, которая прошла в воскресенье, задержали 120 человек.
Видео: Telegram / TUT.BY новости
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