Число задержанных на акциях протеста в Белоруссии превысило 100

Участвующих в протестном шествии жёстко разогнали силовики.

Число задержанных на акциях протеста в Белоруссии в минувшее воскресенье превысило 100 человек. Об этом сообщил правозащитный центр "Весна".

Участвующих в протестном шествии жёстко разогнали силовики. Они применяли резиновые пули и светошумовые гранаты.

Количество участников акции "Народный ультиматум", по сообщениям участников, превысило сто тысяч. "Новая газета" сообщает, что один из протестующих получил ранение резиновой пулей в живот.

Ранее Тихановская объявила 26 октября общенациональную забастовку.

Фото: pixabay.com