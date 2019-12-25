Число задержанных на акциях протеста в Белоруссии превысило 100

Число задержанных на акциях протеста в Белоруссии в минувшее воскресенье превысило 100 человек. Об этом сообщил правозащитный центр "Весна".
Участвующих в протестном шествии жёстко разогнали силовики. Они применяли резиновые пули и светошумовые гранаты.
Количество участников акции "Народный ультиматум", по сообщениям участников, превысило сто тысяч. "Новая газета" сообщает, что один из протестующих получил ранение резиновой пулей в живот.
Ранее Тихановская объявила 26 октября общенациональную забастовку.
Фото: pixabay.com
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