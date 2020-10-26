В воскресенье истёк срок "народного ультиматума".

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила 26 октября общенациональную забастовку. Заявление она сделала в своём телеграм-канале.

Белорусы сделают этот шаг, потому что их слово — закон. Светлана Тихановская, белорусский политик

Она отметила, что граждан Белоруссии пытались лишить закона, но они будут его возвращать. По словам Тихановской, в этом белорусам поможет солидарность. Она заявила, что прошедший накануне в воскресенье оппозиционный марш показал, что мирный протест — это созидательная сила. При этом она подчеркнула, что его результаты говорят о том, что руководство республики начало терять власть.

Отметим, что в воскресенье истёк срок "народного ультиматума", который Тихановская поставила властям Белоруссии. По его условиям, Александр Лукашенко должен был подать в отставку, политзаключённых должны были освободить, полицейское насилие — прекратить.

Ранее мы писали, что Тихановская требует перевыборов президента до конца года.

Видео: Telegram/Светлана Тихановская